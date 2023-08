- 30XX sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu en coop plutôt stylé

Déjà disponible sur PC depuis début août, 30XX arrivera bientôt sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un roguelite 2D au style rétro mêlant action et plateformes. Incarnez Nina, la spécialiste du combat à distance, et Ace, le pro du corps à corps, dans leur combat pour sauver le futur de l'humanité contre les méchants robots.30XX vous propose de jouer en coop avec un ami, que ce soit en local ou en ligne, et de parcourir des nombreux niveaux, dont certains créés par la communauté PC.30XX sortira sur Switch le le 12 septembre 2023 en Europe.