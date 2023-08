- Under the Waves est disponible

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Combien de lieues sous les mers ?!

Under the Waves est une aventure narrative mélancolique vous propulsant directement au plus profond de le mer du Nord.Le joueur incarne Stan, qui fuit son passé en trouvant refuge sous l'eau, isolé dans la monotonie de son travail.Au gré des missions quotidiennes de Stan, le joueur pourra explorer librement les fonds marins et visiter des épaves sur lesquelles il pourra récupérer des matériaux à recycler pour créer de nouveaux outils d'exploration.Under the Waves est déjà disponible sur PC, consoles Xbox et Playstation.