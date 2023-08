Publié le Mardi 29 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Le Cabécou

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Pikmin 4 (Nintendo Switch) New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo Switch) Mario Party Superstars (Nintendo Switch)

Final Fantasy XVI Grand Turismo 7 Hogwarts Legacy

Forza 5 Horizon - Premium Edition Diablo IV F1 23

Hogwarts Legacy F1 23 Grand Turismo 7

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA V

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe Pikmin 4

Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition Les Sims 4 : Vie au Ranch Minecraft Java & Bedrock

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 33semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage.Et cette fois-ci, c'est le Cabécou qui est à l'honneur, parce qu'il a un nom rigolo. Voilà.Le Cabécou est un fromage originaire d'Occitanie, fabriqué à partie de lait de chèvre cru et d'une couleur jaune pâle, sa peau est striée et lui donne un aspect velouté.Nintendo maintien ça place au sommet, et je suis surpris de ne pas voir Baldur's Gate dans le top.