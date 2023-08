Un nouveau trailer pour SAO : Last Recollection

Publié le Mardi 29 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Beaucoup de personnages jouables

Sword Art Online : Last Recollection est un action rpg tiré de la franchise Sword Art Online (SAO).Le jeu vous propose de découvrir les aventures de Kirito et de ses compagnons dans le territoire des ténèbres : l'Underworld.Avec plus de 40 héros jouables, parmi lesquels les fans reconnaîtront des personnages venant de l'anime, des films, et des aventures précédentes de Kirito, le jeu vous promet l'embarras du choix.Sword Art Online : Last Recollection sera disponible le 6 octobre 2023 sur PC, Playstation et Xbox et une démo sera disponible fin septembre sur les même plateformes.