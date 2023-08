Pizza Possum sort bientôt

Publié le Mardi 29 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Pizza Mozzarella !

Pizza Possum est un jeu arcade dans lequel vous incarnez un oppossum et devrez tout simplement voler et dévorer un maximum de nourriture sans vous faire prendre.En progressant dans le jeu vous débloquerez différents objets, comme des bombes fumigènes, qui vous permettront de distancer plus facilement les gardes.Faites équipe avec un amis en coop locale pour une expérience encore plus chaotique, et utilisez l'environnement à votre avantage pour vous cacher ou piéger vos poursuivants.Pizza Possum sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 28 septembre prochain.