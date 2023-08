(Test) Stray Gods : The Roleplaying Musical (PC, consoles)

Publié le Lundi 28 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Une Muse, mais pas d'Hysteria

Stray Gods : The Roleplaying Musical, un jeu qui vous donnera envie de chanter, de vous remettre à la guitare ou de rien du tout.Stray Gods, m'a un peu déçu, alors que je n'en attendais rien.Le début du jeu est plutôt prenant, mais plus on progresse, plus les baillements commencent à couvrir la musique.