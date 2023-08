- Still Wakes The Deep : behind the game

Publié le Lundi 28 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Une vidéo qui parle de la conception du jeu

Still Wakes The Deep est un jeu d'horreur à la première personne à venir sur PC, PS5 et Xbox Series.Jusqu'à récemment on n'avait extrêmement peu d'informations sur le jeu, en dehors d'un trailer d'annonce assez court et qui ne nous montrait au final pas grand chose.Le 26 août dernier, la chaîne Youtube de The Chinese Room, qui se charge du développement du jeu, a publié une vidéo de 7 minutes dans laquelle les développeurs parlent du Worldbuilding et de l'univers de Still Wakes The Deep.Caz McCleary est seul sur une plate-forme pétrolière en train de s'effondrer. Assez rapidement, il réalisera qu'il n'est pas tout à fait seul, mais ce n'est certainement pas pour le meilleur...