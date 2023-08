- The Thaumaturge arrive plus tard cette année

Publié le Lundi 28 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Un rpg narratif sombre

Annoncé avec un trailer à la Gamescom, The Thaumaturge est un RPG sombre dans lequel vous serez confronté à de nombreux monstres et esprits pas très gentils.Wiktor a hérité de ses dons de thaumaturge par le sang. Ses pouvoirs lui permettent de voir et d'apprivoiser des entités éthérées intimements liées aux âmes de leurs hôtes.On en sait pas beaucoup sur The Thaumaturge, mais le jeu devrait sortir avant la fin de l'année sur PC.