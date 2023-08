Luna Abyss : tout premier trailer

Publié le Lundi 28 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

C'est bien glauque...

A l'issue de la Gamescom, qui s'est achevée le 27 août 2023, Bonsai Collective a révélé les premières images de Luna Abyss, le premier jeu du studio.Luna Abyss est un bullet hell et un jeu de tir à la première personne dans lequel vous devrez explorer une luneservant de prison.Vous incarnez un Scout, prisonnier sur la lune Abyss. Progresser dans l'aventure et découvrir les secrets de la lune vous permettra de réduire votre peine et - peut-être - de retrouver votre liberté.Le trailer, intitulé "Incarcerate" présente l'univers et l'histoire du jeu, ainsi que les bases du combat et des dangers qui vous attendent.Luna Abyss sortira prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series.