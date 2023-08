- HITMAN World of Assassination sort bientôt

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Vous allez pouvoir fumer Dimitri Vegas

En plus de l'annonce de la sortie prochaine de Hitman World of Assassination, IO Interactive a révélé un nouveau trailer, qui n'est autre que le briefing de l'une des missions du jeu.Cette mission consiste à abattre le célèbre DJ Dimitri Vegas, que vous pourrez tuer de plein de manières différentes - bande de sadiques -.La formule de ce prochain Hitman demeure la même : des missions dans des environnements ouverts, remplis d'objectifs secondaires à remplir, et différents moyen d'abattre votre cible.Hitman World of Assassination sortira sur consoles et PC en octobre 2024.