- Warhammer 40K : Dakka Squadron bientÃ´t sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

L'univers de Warhammer, c'est quelque chose quand même

Déjà disponible sur PC, Xbox One et PS4 depuis fin 2020, Warhammer 40K : Dakka Squadron est un jeu de tir et de pilotage inspiré de l'univers de Warhammer 40K.Le jeu vous met aux commandes d'un Ork Flyboy, qui pilote une sorte d'avion destiné à semer la mort et la destruction.Controllez votre engin pour foncer à toute allure, évitez les tirs ennemis - et alliés - et explosez vos ennemis !Dakka Squadron sera bientôt disponible sur Nintendo Switch.