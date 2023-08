- Blasphemous 2 est sorti

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 11:20:00 par Romain Cappelletti

Lisez le test !

Parmi les banger de cet été, Blasphemous 2 est en très bonne position.Ce metroidvania en 2D et à la sauce soulslike vous met dans les bottes du Pénitent, qui devra effronter tout un tas d'ennemis inspirés de la Bible pour empêcher la fin du monde.Le jeu est difficile et exigeant, mais il n'en demeure pas moins excellent.Je vous invite à lire le test si ce n'est pas déjà fait.Quoi qu'il en soit, Blasphemous 2 est maintenant disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.