Endzone 2 enfin annoncé !

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

On aurait aimé un mode multi

Endzone 2, suite du premier opus éponyme, est un jeu de survie et de stratégie dans lequel vous devrez créer une colonie de survivant et la faire prospérer dans un monde post-apocalyptique.Le jeu combine donc des éléments tirés de la survie mais aussi du city-builder. Explorez la carte, recherchez de nouvelles technologie pour pouvoir créer de nouveaux bâtiments et répondre aux besoin de votre colonie.Assemble, qui édite Endzone 2 a aussi annoncé le début d'une campagne Kickstarter.Endzone 2 devrait sortir sur PC via Steam en septembre 2024.