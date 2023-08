Jusant annoncé pour le 31 octobre

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Babel oubliée

Jusant est un jeu d'escalade, action & puzzle signé du studio et éditeur français Don't Nod. Il vient d'être annoncé pour le 31 octobre sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, et sera disponible avec le Xbox Game Pass dès sa sortie.Pour rappel, le jeu vous demandera de trouver les bonnes voies, les bons tracés pour grimper une tour et découvrir au passage des infos sur une civilisation perdue.A l'aide d'objets mais aussi d'une bestiole étrange, le Ballast, dont l'écho réveille la nature, vous plongerez dans une aventure méditative.