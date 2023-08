Lost Eidolons est sorti sur consoles

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Aux armes, citoyens !

Quand Eden, un simple mercenaire, se voit forcé de prendre les commande d'un groupe de rebelles tandis que son village natal est attaqué par les forces de l'armée impériale, il se voit plongé une guerre qui le dépasse. Eden va devoir, désormais, trouver des alliés puissants pour avoir une chance de l'emporter et sauver le royaume de Benerio.Lost Eidolons est un RPG tactique au tour par tour indépendant, édité et développé par Ocean Drive Studio. Il vient de sortir sur PS5 et Xbox Series.Le jeu propose plus de 20 personnaegs, 10 classes jouables et vous demandera de mettre au point des tactiques en plaçant judicieusement vos soldats sur les grilles de combat durant l'aventure.