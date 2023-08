- Un nouveau trailer pour Jumanji : Aventures Sauvages

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 11:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Vous avez pas d'amis ? Oubliez ce jeu

vous retrouverez ainsi le Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et le professeur Shelly Oberon

Aventure et humour sont au programme pour un jeu jouable en solo ou jusqu'à 4 en coop local avec une équipe du tonnerre :Inspiré par la nouvelle saga de films, dont on retrouvera les personnages, le jeu vous envoie en pleine jungle, en pleine montagne, en pleine rivière, en plein village... Bref partout, dans le but de trouver le joyau du Jumanji et enfin rentrer chez soi.Outright Games, en collaboration avec Sony Pictures Consumer Products, sortira le jeu Jumanji: Aventures Sauvages le 3 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S et Steam.