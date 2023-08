- Alaskan Road Truckers est en chemin

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 11:25:00 par Romain Cappelletti

Iceberg droit devant !

Alaskan Road Truckers est un simulateur de conduite de camion qui vous propose de parcourir les environnements les plus extrêmes du Grand Nord Américain.Le trailer d'annonce de la date de sortie met l'accent sur le fait que vous contrôlez un conducteur, et pas seulement un camion. Il faudra donc non seulement tracer votre route à travers le grand froid, mais aussi survivre à ces péripéties.Alaskan Road Truckers sortira le 18 octobre prochain sur PC via Steam