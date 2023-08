House Flipper 2 arrive

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 10:50:00 par Romain Cappelletti

Cassez pas tout, j'arrive !

La suite du célèbre jeu de simulation House Flipper s'est annoncée via un cours trailer le 23 août dernier.Comme le premier opus, House Flipper 2 vous permettra de détruire des maisons et autres bâtiments afin de les rénover et les redécorer entièrement.En plus d'un style graphique revisité, le jeu promet la possibilité de construire une maison en partant de zéro dans le mode Sandbox. Bien sûr, vous retrouverez le système de contrats vous permettant de rénover divers habitations comme à l'accoutumée.House Flipper 2 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 14 décembre 2023.