Tekken 8 : date de sortie annoncée

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

Plein d'éléments de personnalisation

La célèbre série de jeux de combats Tekken est bien installée, comme le prouve l'annonce du prochain jeu : Tekken huitième du nom.Tekken 8 proposera d'ailleurs un tout nouveau mode de jeu intitulé Arcade Quest : dans ce mode de jeu, les joueurs pourront créer leur propre avatar et visiter différentes "arcades" pour y disputer des combats et y faire progresser leur personnage.La bande annonce marque le retour des personnages emblématiques de la série avec plus de 30 personnages, dont bien évidemment Kuma, King et Kazuya.Tekken 8 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 26 janvier 2024.