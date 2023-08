Stampede Racing Royale : une date pour l'early access

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Ça promet des pelontons infernaux

Stampede : Racing Royale est un jeu de course arcade qui proposera jusqu'à 60 joueurs de concourir simultanément.Renversez la vapeur en utilisant les bonus et les armes disponibles sur le circuit à votre avantage, évitez l'élimination et frayez-vous un chemin hors de la mêlée générale pour avoir une chance d'arriver en première position.Le deuxième test public est actuellement disponible sur Steam jusqu'au 28 août.L'accès anticipé sera disponible gratuitement à partir du 2 novembre sur PC, et consoles Playstation et Xbox.