Little Nightmare III : la bombe est lâchée

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

On a hâte d'en voir plus !

Oui, l'annonce est officielle, et même accompagnée d'un trailer : Little Nightmare III, le prochain opus de la licence de jeux de puzzles, d'énigmes, et d'angoisse, sortira prochainement.Annoncé pour 2024, sur PC et consoles, Little Nightmare III se révèle avec un trailer nous permettant de découvrir un peu les personnages principaux et certains des dangers qui les menacent.Particulièrement axé sur la coopération, notez que le jeu est cette fois développé par Supermassive Games, qui succède à Tarsier Studio. Attendez-vous donc à d'autres nouveautés.