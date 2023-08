- SteamWorld Build annoncé pour le 1er décembre

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un petit creux ?

Dans SteamWorld Build, vous devez gérer une ville minière : créer des habitations, mais aussi descendre dans la mine à la recherche d'artefacts anciens. Et gérer aussi toutes les infrastructures pour rendre vos Steambots heureux et qu'ils ne manquent de rien. Mais attention aux monstres de la mine, qui ne demandent qu'à les dégommer.Le jeu s'inscrit dans la franchise SteamWorld (Heahunter, Dig, Heist...). Les développeurs de Thunderful Games ont annoncé la date de sortie du jeu. Il sera disponible dès le premier décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Il s'agit d'un mélange d'Anno et de Dungeon Keeper, dixit les développeurs. Le tout dans une ambiance Far-West, bien entendu.