Playstation Portal : Kessecé ?

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Le Playstation Portal est un périphérique de lecture à distance dédié à la PS5. Il reprend les fonctionnalités de la manette DualSense, notamment pour ce qui est du retour haptique et des gâchettes adaptatives.Doté d'un écran 8 pouces capable d'afficher une résolution de1080p à 60 fps, le Playstation Portal, à l'instart du Steam Deck, vous permet de jouer à vos jeux en se connectant directement à votre PS5 par le biais de votre connexion Wi-Fi.Notez que les jeux PS VR2 fonctionnant avec casque, ainsi que les jeux diffusés à l'aide de la fonction streaming cloud de Playstation Plus Premium ne sont pas pris en charge.Ne rêvez pas, le Playstation Portal ne transforme pas votre PS5 en console nomade.Pour la somme de 219,99 €,soit moins cher mais plus limité qu'un SteamDeck, le Playstation Portal offre une alternative temporaire à l'achat d'un écran, ou vous permet de jouer depuis une autre pièce.Sony en profite pour présenter le casque-micro sans fil Pulse Elite et les écouteurs Pulse Explore, pensés pour le Playstation Portal (mais vendus séparément).Ces deux nouveaux joujous peuvent notamment se connecter à deux appareils simultanément, et vous pourrez profiter pleinement du son de votre jeu tout en répondant à l'appel de votre maman.