- Trine 5 présente Amadeus : Le Sorcier

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le Mozart des sorts

Et encore une nouvelle vidéo parue sur la chaine Youtube de THQ Nordic présente le personnage jouable Amadeus, le sorcier de Trine 5.Cette vidéo s'inscrit dans une série de trailers, chacun dédié à la présentation de l'histoire et des capacités d'un personnage de Trine 5 : A Clockwork Conspiracy.Encore un barbu plein de sagesse ? Oui mais pas seulement, en plus d'être un maître des arts arcaniques, celui qui est sous les projecteurs dans la dernière bande-annonce est également un mari dévoué et père de triplés. Sa gamme de sorts divers et variés font de lui un grand aventurier solo, mais aussi un atout inestimable en mode coopératif jusqu'à 4 joueurs.Coincé(e) quelque part ? Pas de panique, Amadeus est là et avec sa manipulation de l'environnement en conjurant des boîtes et en surmontant les obstacles il va vous permettre de découvrir de nouvelles stratégie et de demander de faire preuve de créativité.Trine 5 sortira le 31 août 2023, sur PC et consoles.