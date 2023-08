Publié le Jeudi 24 août 2023 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Encore un peu de patience

These Doomed Isles est un jeu de stratégie / city builder sortira en accès anticipé sur Steam le 25 septembre prochain via Steam Pour rappel, dans le jeu, vous allez devoir aider votre propulation à survivre, à se développer et à combattre les pillards, les monstres mythologiques, mais aussi à affronter les désastres naturels. Grâce à l'obtention de cartes, vous pourrez placer des forêts, des villes, des défenses, des rivières, voire même trouver des reliques puissantes et ainsi offrir à vos citoyens des ressources pour leur survie.Au debut, trois dieux seront jouables : Cernunnos, le dieu celtique de la nature ; Plutus, le dieu grec de la richesse ; et Acan, le dieu maya du vin (chacun possède ses propres unités, bâtiments, cartes et capacités). Des dieux jouables supplémentaires seront introduits tout au long de la période d’accès anticipé, avant le lancement de la version 1.0 du jeu en 2024.