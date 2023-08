- Nouvelles plateformes pour Worldless

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 11:55:00 par Romain Cappelletti

Une nouvelle qui fait plaisir

Worldless est un jeu de plateformes et d'aventures dans un style 2D plutôt original et assez minimaliste, notamment pour ce qui est des personnages.Si Worldless devait sortir exclusivement sur Xbox et PC, le jeu a annoncé s'ouvrir au catalogue Playstation et Nintendo, pour le plus grand plaisir des joueurs.Vous pourrez donc retrouver Worldless sur PC et consoles à partir du 4 octobre 2023.