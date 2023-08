(Test) The Outlast Trials (PC)

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Investissez dans les couches pour adultes

Sans mentir, je suis allé vers ce test un peu à reculons. Je ne suis pas un grand fana de jeux d'horreur, et il me suffit d'être poursuivi par un Garen et ses trois neurones sur League of Legends pour pousser des hurlements stridents.Ça peut paraître surprenant quand on sait que je ne craint pas du tout les films d'horreur, mais la différence, c'est que dans les films, on est juste spectateur.Et croyez-moi, cette différence, The Outlast Trials va vous la faire sentir.