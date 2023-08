Un nouvel aperçu de Song of Nunu

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 09:50:00 par Romain Cappelletti

Le prochain jeu de Riot

Développé par Tequila Works et publié par Riot Forge, Song of Nunu : A League of Legends Story est un jeu d'aventure dans l'univers de League of Legends.Nunu et son fidèle acolyte Willump explorent la région glacée de Freljord à la recherche du mystérieux "Coeur bleu".Si dans ce trailer Nunu rencontre Braum, on peut s'attendre à voir apparaître d'autres personnages iconiques liés à Freljord, comme Anivia, Trundle ou Ashe.La sortie de Song of Nunu : A League of Legends Story a été annoncée pour automne 2023, sur Switch et PC.