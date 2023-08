Robocop: Rogue City, le nouveau trailer

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

50% homme, est-ce suffisant pour combler une femme ?

Nouveau jeu en développement chez le studio Teyon et qui sera édité par Nacon, RoboCop: Rogue City sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 2 novembre prochain.Pas grand-chose de neuf à se mettre sous la dent. Une nouvelle vidéo dévoilant le scénario, du gameplay et des cinématiques de jeu a été mis en ligne.L'occasion de retrouver la boîte de conserve la plus violente du cinéma d'anticipation. 50% homme, 50% machine, 100% chargeur vidé en pleine tronche.