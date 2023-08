Ad Infinitum, un jeu d'horreur durant la Première Guerre Mondiale

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chérie, ça va tranchée

Dans Ad Infinitum, vous incarnez un jeune soldat allemand hanté par les horreurs de la Grande Guerre. Coincé entre deux réalités, il erre à travers les tranchées de la Première Guerre Mondiale et découvre des batisses terrifiantes...Le jeu sortira le 14 septembre sur PS5, Xbox Series et PC.Une nouvelle vidéo a été dévoilée, histoire d'en découvrir plus sur l'ambiance du jeu et son histoire.Un jeu à jouer de nuit, lumières éteintes. Si vous en avez le cran.