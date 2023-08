Ride 5 est sorti

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Un jeu pour les passionnés

Ride 5 est un jeu de courses de motos sur circuit.Ce jeu promet une expérience immersive et surtout adaptée au niveau de chaque joueurs, grâce à une I.A. qui adaptera la difficulté en fonction de vos performances.Les joueurs auront accès à différents modes de jeu, notamment un mode carrière, qui propose une expérience plus immersive, au cours de laquelle vous croiserez des personnages récurents qui deviendront vos rivaux, ainsi qu'un mode de création de circuit, ce qui est toujours un plus pour augmenter la durée de vie d'un jeu.Ride 5 est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.