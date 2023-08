Ravenswatch en version finale en 2024

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Il était une fois...

Inspiré de célèbres contes et légendes du monde entier, Ravenswatch raconte l'histoire de héros déchus des anciens contes et légendes qui s'unissent pour lutter contre les cauchemars qui attaquent le monde de Rêverie.Actuellement en accès anticipé sur Steam , le jeu sortira en version finale sur PC mais aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en 2024. Pour rappel, il s'agit d'un roguelite coopératif jusqu’à 4 joueurs.Vous y retrouverez, entre autres, le petit Chaperon Rouge, le Grand Méchant Loup, le joueur de flûte de Hamelin, Nyss (du conte de la Reine des Neiges original), Aladdin et Mélusine. Tous ont des compétences spéciales et caractéristiques particulières.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne, dévoilant une future mise à jour qui doublera le contenu du jeu actuellement disponible.