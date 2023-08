Gangs of Sherwood s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Everything I do...

Pour rappel, Gangs of Sherwood est un jeu d'action-aventure coopératif qui s'inspire très librement de la légende de Robin des Bois. Mais vraiment très librement, hein.Ce jeu jouable à 4 permettra d'incarner Robin, Frère Tuck, Petit Jean et Marianne, chacun avec ses particularités et ses pouvoirs.Gangs of Sherwood sortira le 19 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.