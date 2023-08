- Dune : Spice Wars sortira bientôt de l'early access

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Un 4X dans l'univers de Dune !

A l'occasion de la Gamescom 2023, Shiro Games a annoncé la sortie prochaine de Dune : Spice Wars de son statut d'early access.Il s'agit d'un 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) basé sur l'univers de Dune, de Frank Herbert, et dans lequel les joueurs incarnent l'une des 5 factions iconiques pour conquérir la planète Arrakis.Depuis le début de l'early access, un grand nombre de nouveautés ont été ajoutées pour enrichir le gameplay, notamment le mode multijoueur, mais aussi la faction jouable du Clan Corrino, ainsi que des unités volantes.Dune : Spice Wars se veut accessible aux joueurs non initiés aux genre, avec des parties relativement courtes et des systèmes simplifiés.Le jeu sortira de l'early access pour une sortie officielle en septembre 2023, sur PC via Steam