- King of the Hat : disponible sur toutes les consoles

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Le coup du chapeau ?

King of the Hat est un party game orienté plateforme à jouable de 2 à 4 joueurs.Votre objectif est d'attaquer vos adversaires, les autres joueurs, et de prendre prendre possession de leur chapeau, tout en protégeant le votre bien entendu.Le trailer présente bien l'esprit délirant du jeu, bien qu'il donne un peu envie de s'arracher les oreilles.King of the Hat est déjà disponible sur PC et consoles.