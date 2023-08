- Station to Station : arrivÃ©e Ã  l'heure prÃ©vue

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Plus ponctuel que la SNCF

Station to Station est un jeu des plus simples qui vous proposera de créer un réseau ferroviaire dans un environnement naturel encore libre de l'influence humaine, dans un style voxel. Contrairement à la vraie vie cependant, installer votre réseau ferroviaire donnera vie au monde naturel qui l'entoure : plantes et animaux se multiplieront au fur et à mesure que vos rails se disposeront partout dans la région.Un bon petit jeu pour se détendre et jouer à son rythme.PRISMATIKA, éditeur du jeu, a annoncé que Station to Station devrait arriver à l'heure prévue, soit le 3 octobre 2023, en gare de Steam