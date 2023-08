- Shotgun King dispo sur consoles

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Les échecs, mais pas vraiment

Le 24 août 2023 a signé l'arrivé sur consoles de Shotgun King.Il s'agit d'un roguelike un peu décalé, inspiré du jeu d'échecs. Vous incarnez un roi armé et dangereux, et devrez tout mettre en oeuvre pour vaincre le roi adverse.Comme dans tout bon roguelike, vous aurez accès à différents bonus au cours de la partie, mais attention ! Tous les bonus que vous récupérez, vous les partagez avec le roi adverse. Plus vous serez puissant, plus la partie risque de vous échapper.