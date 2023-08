(Test) Magic: the Gathering - Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Publié le Vendredi 25 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Petit périple en Terre du Milieu

Aujourd'hui, Théo nous présente la nouvelle extension de Magic : the Gathering tout droit tirée du Seigneur des Anneaux.Cette extension, très attendue par les fans, s'inscrit dans la gamme "Univers Infinis" qui regroupe les cartes Magic tirées d'autres licences, comme Docteur Who ou encore Warhammer.On sait que Magic : The Gathering est un jeu très prenant et passionant, pensez cependant à prendre une douche de temps en temps.D'expérience, je sais que les joueurs de Magic ne se lavent pas plus d'une fois par semaine, je ne vous jette pas la pierre : j'ai été dans votre équipe.Cependant, il n'appartient qu'à vous de vous débarrasser de votre réputation de puants, et par la même occasion des mouches qui vous tournent autour.