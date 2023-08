- Stumble Guys : bientôt sur Xbox

Publié le Lundi 28 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Mais... C'est Fall Guys ?!

Sorti en 2021, Stumble Guys est un battle royale et un jeu de plateforme dans lequel vous devrez vous qualifier à travers plusieurs épreuves successives pour avoir une chance de remporter la partie.Oui, Stumble Guys est très similaire à Fall Guys, mais il tire son épignle du jeu en étant disponible sur mobile via IOS et Android.Un portage sur les consoles Xbox est en préparation, et Stumble Guys présente une nouvelle fonctionnalité réservée aux consoles Xbox : les joueurs pourront profiter du multijoueur local grâce à l'écran splité.