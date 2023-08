Armored Core VI est sorti !

Publié le Lundi 28 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Un trailer Live avec Karl Urban

Armored Core VI : Fires of Rubicon, le petit dernier de chez FromSoftware est sorti le 25 août dernier.Pour l'accompagner, un trailer live mettant en scène l'acteur Karl Urban (Doom, The Boys, Seigneur des Anneaux) est sorti le même jour.Même en ignorant le balai planté dans l'arrière train de Karl Urban, ce trailer est sans doutes le moins intéressant parmi ceux dédiés à Armored Core VI sortis à ce jour.Pour rappel, Armored Core VI est un jeu de combat et de tir, dans lequel vous contrôlez un Armored Core, un gigantesque robot conçu pour la destruction.Le jeu promet des combats dynamiques et intenses, nourris par un grand nombre d'ennemis.Armored Core VI : Fires of Rubicon est déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.