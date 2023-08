- Torchlight Infinite : nouvelle saison et nouveau perso

Publié le Lundi 28 août 2023 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Iris va être pétée

Le jeu de rôle Torchlight Infinite nous présente une nouvelle saison, truffée de nouveaux contenus.Si vous ne connaissiez pas Torchlight Infinite, il s'agit d'un dungeon crawler free-to-play à la sauce des Diablo-like.La nouvelle saison, intitulée "City of Aeterna" vous donnera accès à une nouvelle zone, en permanence plongée dans un brouillard mystique : la ville d'Aeterna.Vous y trouverez de nouveaux ennemis, du nouveau butin, ainsi qu'un nouveau boss : Le Roi Solitaire d'Aeterna.De plus, à l'occasion de cette nouvelle saison, vous pourrez incarner un nouveau personnage : Iris, capable d'invoquer des esprits venus d'un autre monde pour combattre à ses côtés.Cette nouvelle saison débutera en Septembre prochain, sur PC, Android et IOS.