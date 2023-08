- The Headbangers : Rhythm Royale bientôt sur Game Pass

Publié le Lundi 28 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Trop délire les pigeons

The Headbangers : Rhythm Royale est, comme son nom l'indique, un battle royale de mini-jeux de rythme.Aux contrôles d'un splendide pigeon, vous devrez vous illustrer au travers de différents mini-jeux à l'issue desquels seuls les meilleurs seront qualifiés, jusqu'à atteindre et remporter la finale.Prévu sur PC et consoles pour le 31 octobre 2023, The Headbangers : Rythme Royale a annoncé s'être fait un place sur le Xbox Game Pass.Le jeu a l'air assez marrant, voyez donc par vous-même :