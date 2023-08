- Outlast Trials, bientôt sur consoles ?

Publié le Lundi 28 août 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Et une grosse mise à jour arrive

Actuellement en early access sur PC, le jeu d'horreur Outlast Trials, appartenant à la licence bien connue Outalst, pourrait bie arriver sur consoles pour terrifier les joueurs manette.En effet, Red Barrels a annoncé qu'Outlast Trials devrait paraître sur consoles Xbox et Playstation début 2024.De plus, une grosse mise à jour ajoutant de nouvelles épreuves et améliorant globalement le jeu sera disponible pour Halloween.On vous invite à lire le test d' Outlast Trials si ce n'est pas déjà fait.