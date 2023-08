Publié le Mardi 29 août 2023 à 09:29:59 par Exterieur



Overwatch 2

Des résultats d’enquête du SELL sur les gamers en France démontrent que les jeux participatifs en ligne ont particulièrement la côte. En effet, 60 % des joueurs affirment préférer les jeux multijoueurs. Face à cette demande, l’industrie du gaming propose de plus en plus de titres qui permettent cette pratique à dimension sociale importante. Retrouvez justement 5 jeux multijoueurs en ligne à ne pas manquer.Disponible sur toutes les plateformes, ce jeu de poker en ligne est fluide et offre d’excellents graphismes. Il se joue à plusieurs en plein écran sans pour autant ralentir les fonctions de la plateforme de jeu. Les joueurs bénéficient de leur propre avatar et les différentes fonctions du jeu sont personnalisables, notamment la taille des tables ou encore les thèmes. Enfin, découvrez le bonus PokerStars qui permet de doubler la valeur de votre dépôt jusqu'à une limite de 600 euros dans un délai de six mois. Ce bonus s'obtient grâce aux points VIP cumulés lors des tournois.Ce titre gratuit est sorti en février 2019. Il met en scène des participants lâchés sur une île qui s’affrontent en équipes pour être les seuls à subsister. Le joueur peut incarner de nombreux personnages avec chacun leurs qualités. Cela permet d’élaborer différentes stratégies pour sortir vainqueur du jeu. Dernièrement, le studio Titanfall, auteur d’Apex Legends, a introduit Team Deathmacth, un nouveau mode qui a augmenté le nombre de joueurs.Ce jeu multiplayer est d’abord sorti en version bêta, puis a été rendu disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S, et PC en décembre 2021. Gratuit, il propose différents modes de jeu comme la capture du drapeau et le deathmacth que les gamers peuvent jouer de 4 contre 4 à 24 joueurs par match. Ce jeu est particulièrement apprécié pour sa variété de modes de jeu disponibles, son action rapide, ses graphismes immersifs et ses mécanismes de qualité.Depuis sa sortie en octobre 2022, ce jeu multijoueur en ligne suscite les passions grâce à ses mécaniques de teamplay et ses personnages originaux. Gratuit, il offre un large choix de modes de jeu et permet des parties rapides avec plusieurs joueurs. Overwatch 2 est meilleur que sa version originale en étant plus riche et plus élaboré. Il constitue l’un des meilleurs jeux multiplayers du moment. Overwatch 2 est optimisé pour plusieurs plateformes, notamment sur Xbox Series X/S ; allez sur le site de Xbox pour en savoir plus.Cet engouement pour les jeux en ligne multijoueurs prouve à quel point ce loisir est devenu un véritable vecteur de convivialité et de partage. Au cours de l'étude du SELL, 69 % des interrogés ont d'ailleurs affirmé que passer des moments de convivialité avec d’autres joueurs constitue l’une de leurs motivations à pratiquer le jeu.