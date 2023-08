Des images de gameplay de Songs of Silence

Publié le Mardi 29 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Les bêta tests sont terminés

La période de tests de la bêta de Songs of Silence a pris fin, si vous l'avez manqué, vous devrez attendre la sortie du jeu.Songs of Silence est un jeu de stratégie dans lequel vous vous servez de cartes pour commander vos troupes.Le jeu propose un mode histoire à jouer en solo, mais aussi un mode multijoueur compétitif pour mettre vos talents de stratège à l'épreuve.Notez que les musiques de Songs of Silence sont composées par Hitoshi Sakimoto, connu pour les musiques de Final Fantasy Tactics, de Final Fantasy 12 et de Valkyria Chronicles.Songs of Silence sortira prochainement sur Steam