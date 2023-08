Le 6e héros de Endless Dungeon révélé

Publié le Mardi 29 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Comme quoi, l'alcool peut avoir de bons côtés

Endless Dungeon est un roguelike en coop jusqu'à 3 joueurs.Enfermés dans un vaisseau infesté de monstres, vous devrez vous créer un chemin à travers les vagues d'ennemis tout en protégeant votre cristal.Un nouveau héros jouable de Endless Dungeon a été révélé : il s'agit de Fassie, barman et mixologue attitré de la station.Spécialisé dans le contrôle de foules, Fassie est plus performant lorsqu'il est cerné par les ennemis.Il peut booster la vitesse et la puissance d'attaque d'un allié proportionnellement au nombre d'ennemis à proximité, et forcer les ennemis à se battre entre eux pendant un cours moment.Une bêta fermée de Endless Dungeon sera disponible exclusivement sur PC du 7 au 18 septembre 2023.Pour y participer, vous devrez être détenteur de l'édition Last Wish, ce qui vous permettra de faire profiter de l'accès à la bêta à 2 de vos amis.Pour ceux qui ne peuvent / veulent pas s'offrir l'accès à la bêta, Endless Dungeon sera disponible sur PC et consoles à partir du 19 octobre prochain.