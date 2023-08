Strategic Mind : Spirit of Liberty est sorti

Publié le Mardi 29 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Jeu historique ou d'anticipation ?

Strategic Mind : Spirit of Liberty se veut être un jeu de stratégie hardcore et fidèle à l'histoire prend place durant la Seconde Guerre Mondiale.Dirigez les forces Finlandaises pendant la Guerre d'Hiver, la Guerre de Continuation et la Guerre de Laponie, et repoussez l'armée Rouge.Gérez vos escouades et votre approvisionnement en ressources dans des batailles au tour par tour contre la terrible Armée Communiste.Selon la résolution des différents conflits, vous pourrez suivre le déroulement de l'histoire ou entrer dans différents scénarii "What if".Vous pouvez déjà mettre vos talents de stratège à l'épreuve, puisque le jeu est disponible sur PC depuis le 28 août dernier !