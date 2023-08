- Qomp 2 : un pong revisité

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Atari enchaîne les titres rétro

Après Mr. Run And Jump et Quantum Recharged, Atari présent Qomp 2. Suite de Qomp premier du nom, une réinterprétation du jeu emblématique Pong dans laquelle vous contrôlez la balle.Qomp 2 est un jeu de puzzles et de plateformes, dans lequel vous contrôlez une balle et devrez vous frayer un chemin jussqu'à la sortie de chaque niveaux.Pour se faire, vous devrez résoudre des puzzles, échapper à de nombreux dangers, et même affronter des boss.Qomp 2 devrait sortir début 2024, sur PC, consoles, mobile, ainsi que sur l'Atari VCS.