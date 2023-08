Void Crew en early access

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Dans l'espace, personne de vous entendra crier

Void Crew est un jeu d'aventure et d'exploration qui propose une expérience coop jusqu'à 4 joueurs des plus chaotique.Formez votre équipage avec vos amis et embarquez à bord de votre vaisseau qu'il vous faudra diriger au mieux .Vous devrez explorer la galaxie et défaire les factions ennemies tout en veillant à ce que votre embarcation reste en un seul morceau.Void Crew sera disponible en early acces à partir du 7 septembre sur PC via Steam De plus, vous pourrez assister à une session de jeu en direct sur la chaîne Twitch de Jesse Cox ce samedi 2 septembre.