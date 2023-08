- Une date pour Sonic Superstars

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Un nouveau Sonic en multijoueur !

Le seul hérisson capable d'éviter les voitures revient avec Sonic Superstars, le prochain jeu Sonic est pensé pour le multi !Parcourez Green Hill Zone et d'autres mondes connus de l'univers de Sonic en coopération locale avec jusqu'à trois amis.Ou rejoignez le mode combat, qui supporte jusqu'à 4 joueurs en local et 8 en ligne.De plus, une nouvelle mise à jour de Sonic Frontier sera déployée le 28 septembre prochain, apportant de nouveaux défis, mais aussi la possibilité d'incarner Tails, Knuckles et Amy.Sonic Superstars est déjà disponible à la précommande, et sortira sur PC et consoles le 17 octobre 2023.